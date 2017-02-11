巴西警察抗議潮 延燒到里約
里約熱內盧部分警局今天為了拖欠薪水的抗議而被迫關門，使里約熱內盧人民不安，因擔心恐發生與鄰州類似的混亂情況，也就是警察起事反抗，罪犯趁機滋擾作亂。
法新社報導，瀕臨破產的里約州付不出全薪，加上嚴厲打擊犯罪，造成1994年來有3000多名警察殉職，導致巴西警察士氣低落。根據最新研究，巴西警察傷亡率甚至比二戰時的美軍傷亡率高。
警察跟軍人被歸類成一類，根據巴西憲法，軍警是禁止罷工或示威抗議的。
為了規避這條法律，警察的女性家眷圍堵數間里約警局的入口，讓裡面包括特警部隊在內的員警無法出來。
警察當局在聲明中表示，里約100間警局中有27間發生家眷抗議情事，環球電視台（Globo）報導，有5間警局遭封堵。
發言人布列茲（Ivan Blaz）告訴記者，「95%」的警察正常值勤，里約州和里約市都很安全。
里約州公安廳長羅伯托薩（Roberto Sa）今晚表示，如果有需要，國防部隨時能讓軍隊介入，但也希望不要走到這一步。（譯者：中央社陳昱婷）1060211
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。