巴西警察抗議潮 延燒到里約

我要評比

里約熱內盧部分警局今天為了拖欠薪水的抗議而被迫關門，使里約熱內盧人民不安，因擔心恐發生與鄰州類似的混亂情況，也就是警察起事反抗，罪犯趁機滋擾作亂。

法新社報導，瀕臨破產的里約州付不出全薪，加上嚴厲打擊犯罪，造成1994年來有3000多名警察殉職，導致巴西警察士氣低落。根據最新研究，巴西警察傷亡率甚至比二戰時的美軍傷亡率高。

警察跟軍人被歸類成一類，根據巴西憲法，軍警是禁止罷工或示威抗議的。

為了規避這條法律，警察的女性家眷圍堵數間里約警局的入口，讓裡面包括特警部隊在內的員警無法出來。

警察當局在聲明中表示，里約100間警局中有27間發生家眷抗議情事，環球電視台（Globo）報導，有5間警局遭封堵。

發言人布列茲（Ivan Blaz）告訴記者，「95%」的警察正常值勤，里約州和里約市都很安全。

里約州公安廳長羅伯托薩（Roberto Sa）今晚表示，如果有需要，國防部隨時能讓軍隊介入，但也希望不要走到這一步。（譯者：中央社陳昱婷）1060211

(中央社)