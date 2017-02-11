18歲師妹離奇逝 桃色四葉草首回應：心像破了洞

桃色四葉草今開唱前接受媒體訪問。（圖／翻攝自日本雅虎）

松野莉奈8日猝逝。（圖／翻攝自matsunorina_official IG）

日本女偶像團體「私立惠比壽中學」18歲成員松野莉奈本月8日離奇猝逝，昨(10日)公司宣布她疑因致死性心律不整辭世，今「私立惠比壽中學」師姐團「桃色四葉草」在橫濱開唱，上台時他們接受訪問，談及松野莉奈的死訊，五位團員都臉色沉重，形容：「內心像破了一個洞。」

2008年出道的桃色四葉草早私立惠比壽中學一年出道，兩團同屬經紀公司星塵傳播（Stardust Promotion），稍早桃色四葉草在橫濱登台開唱，等歌迷歡呼聲變小後，雙眼紅腫的百田夏菜子便開口談師妹死訊，難過說：「我們也覺得很突然、震驚」。

百田夏菜子更補充：「她（松野莉奈）是我們一起努力過來的搭檔，對這突然發生的消息，我們至今難以置信，但如果我們維持這樣悲傷的表情演出，相信莉奈跟歌迷們也無法開心，所以接下來請讓我們全力以赴」，接著低頭默哀10秒，在場約1.2萬名觀眾隨後給予熱烈掌聲，替台上五名成員打氣送暖。

(中時電子報)