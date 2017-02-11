仙楂腳「火把繞庄」　參加人數是庄民的5倍

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火把繞庄，繞過金龍山附近。（沈揮勝攝）

仙楂腳「火把繞庄」人氣旺，長長的隊伍至少半公里。（沈揮勝攝）

仙楂腳元宵夜「火把繞庄」活動，為聚落帶來歡樂與回憶；昨晚參加人數破紀錄，超過庄民總人口的好幾倍。（沈揮勝攝）

庄民、慕名客滿臉興奮。（沈揮勝攝）

活動前小朋友製作火把競賽。優勝者頒獎。（沈揮勝攝）

今晚周末逢元宵，南投燈會「銅梁火龍」演出吸睛、集集燈會燦爛熱鬧，偏鄉小村莊活動相對容易被忽略！但魚池鄉仙楂腳聚落，無視於大型燈會光芒掩蓋，全村持火把代燈籠，在夜暗中領著小朋友「巡更」繞村走，溫馨、別具特色。

難能可貴的是這個山村小聚落常住人口還不到120人，但報名持火把者達350人，若加上臨時報名及前來捧場的地方頭人，合計竟超過600人；仙楂腳信仰中心靈山宮主委蕭鎮周說，多出來的部分，全是鄰村及隔壁埔里鎮來的慕名客。

仙楂腳「火把繞庄」活動緣起2010年庄民葉政修、葉文平家族，以好玩、與眾不同思維，扶老攜幼20多人，持火把從家門出發，經大廟靈山宮，繞鄰近 「三塊屋」，然後回到庄內；過程中，這樁庄內從未發生過的「怪事 」，讓老鄰居們紛紛開窗探頭望。

2011年元宵，大雁村長謝棟漢與警官吳錫宜，有感於聚落文化發展，建議將此夜巡活動擴大為全庄參與，獲靈山宮及鄉長陳錦倫支持、回響，參與者增為70多人；往後幾年吸引不少鄰村鄰鎮民眾湊熱鬧，前年250人、去年逾300人，成長到今天的規模。

今晚活動，鄉長陳錦倫、魚池鄉體育會理事長劉啟帆、鄉代會副主席梁政裕等地方人士熱烈參與。繞庄經金龍山回到大廟，猜燈謎聯歡、在地街頭藝人葉畯彬及楓香國樂團演出，有效強化社區凝聚力。

老家在鄰近的東池村，專程從台中市趕回來參加的黃麗如說，沒想到家鄉有這麼棒的活動；大廟中還遇到葉瑞綿等多名童年玩伴，真的好興奮。

庄民葉建興說，仙楂腳「火把繞庄」已成元宵節，老少最期待的大事；謝棟漢表示，樂見已中斷數10年的古老習俗變成新傳統，未來一定會繼續辦下去。

(中時)