「1例1休」爭議延燒 4成1悲觀看景氣

「1例1休」新制實施至今爭議持續擴大。國道客運業者因吃不消人力成本突增，擬於3月初調漲票價、台鐵員工也走上凱道抗議依法休假卻被記曠職，根據人力銀行針對交通運輸業者(客運、貨運、物流類)調查發現，4成1受訪企業對於今年的產業發展，抱持悲觀態度(包括25.8%「持平與去年相同」、15.9%「下滑比去年還糟」)，僅有１成3樂觀看待(10.8%會持續成長、1.8%去年太差今年只回到原來水準)，另外4成6的受訪企業表示「還不知道」。整體而言，看壞今年產業的比例略高於看好者。

1111人力銀行調查發現，交通運輸業今年的人力需求以「補足人力缺口」(45.2%)為主，另外有25.5%呈現「縮編裁員、暫停徵才」狀況，甚至有16.2%採取「人事凍結/遇缺不補」，僅有1成3有擴編計劃(9.3%小幅擴編、3.9%擴編/大舉徵才)。整體而言，產業徵才採保守策略。

在徵才規劃方面，調查也顯示，6成7受訪企業2017年的徵才規劃與2016年相同，23.0%徵才人數高於去年，另有10.4%表示人力規劃比去年減少。綜觀分析，受訪交通運輸業今年徵才計劃，整體平均高於去年2.2個百分點。進一步詢問今年有徵才的運輸業，今年徵才人數粗估15人，若以此次受訪企業的平均員工數100人而言，徵才比例約在1成5左右。徵才主因以「補足人員流動人力缺口」(76.4%)占最大宗，其次則是為了「補足一例一休人力缺口」(11.8%)。

業者在人力運用方面的難題以「職缺不容易找到人」(19.8%)居多，其次則是「忠誠度/穩定性差」(19.2%)及「基層人力不足」(17.4%)。對於交通運輸產業人才素質給予63.5分的評價。1111人力銀行副總經理李大華表示，「職業駕駛」是需要保持高度專注力的工作，尤其貨運及大客車司機，長時間工作，對精神及體力的耗損不在話下；部份貨運駕駛需兼負搬運貨物之責、客運司機亦需兼顧乘客服務，更讓職業駕駛的工作量倍增，使得上班族從業意願不佳，加上職業大客車駕照取得門檻較高，以致市場長期處於缺工狀態，造成基層人力不足，業界向來以例行加班延長工時的方式來因應人力需求，但隨著1例1休新制上路，休假方式及加班彈性受限、企業加班成本增加等狀況，使得業者在人事成本增加、人力嚴重缺乏之下，被迫採取漲價、減班措施。而在「成本增、收入減」的夾攻下，無怪乎業者在產業景氣的預估及人事運用上，相對悲觀及保守。

李大華進一步分析，陸客來台人數大減，衝擊國內觀光旅遊相關產業，年後開工首日(2月2日)陸客團加自由行來台送件總數卻只有996人，創下歷史新低；加上一例一休上路，更如雪上加霜，部份業者預期今年營運狀況可能未盡理想，亦擔心人事成本過高，不得不保守以對，包括人事凍結、遇缺不補，甚至人事縮編或裁員者，亦不在少數，成為運輸業下最慘的一群。

(旺報)