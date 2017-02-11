劉德立接受巴拿馬新聞報專訪
為擴大宣傳臺灣與巴拿馬衛生部合作推動「人工膝關節置換手術計畫」，駐巴拿馬大使劉德立10日特別接受巴國第一大報「新聞報」（La Prensa）政治版編輯Eliana Morales專訪。
劉德立表示，經駐館安排，臺灣的國泰綜合醫院醫療團隊即將於12日至20日到訪巴國，並由巴國衛生部安排於巴京San Miguel Arcangel公立醫院為15名弱勢民眾免費進行人工膝關節置換手術。
該團隊自2009至2015年間曾3度赴南美洲邦交國巴拉圭義診，共為50名病患進行該項手術；劉德立於2015年擔任駐巴拉圭大使期間，與該院醫療團隊結緣並建立深厚友誼。
調任駐巴拿馬大使後，劉德立為盼對巴國人民略盡棉薄之力，再向外交部爭取贊助本團赴巴國相關經費，國泰醫院也大力配合負擔其他手術所需費用，因此成行。
專訪過程中，劉德立也簡介了國泰醫院規模、醫療團成員資歷及義診內容等。1060211
(中央社)
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