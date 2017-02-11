鹽水蜂炮鬧元宵 瘋狂炸射一整晚
台南鹽水蜂炮活動今晚進入施放最高峰，成千上萬遊客隨著神轎隊伍在大街小巷穿梭，許多造型特殊、數量龐大的指標性炮城陸續施放，讓參加的遊客大喊刺激。
兩天兩夜的鹽水蜂炮活動今晚進入最後的神轎遶境行程，路線集中在鬧區的主要街道。神轎隊伍在下午進入武廟短暫休息後，晚間7時左右再度從武廟出發，廟前廣場及路口早已擠滿遊客。
廟方特別準備了幾座大型炮城在路口施放，密集發射的蜂炮在夜空中畫出一道道光線，伴隨漂亮的煙火，遊客不斷驚呼，為整夜的瘋狂拉開序幕。
隨後幾座大型炮城陸續施放，由龍護宮製作的「太子爺炮城」，由於造型特殊，加上施放時蜂炮是往四面八方發射，每次施放時總是吸引大批喜愛刺激的遊客。
另外，包括伽藍廟的八卦造型炮城、福安宮的超大型炮城等指標性炮城，都在今晚接力施放，熱鬧場景將持續到明天凌晨。
鹽水武廟在鹽水國中操場集中施放區準備的活動主秀，預計在晚間9時開始。除了集中施放大量蜂炮，讓不敢隨著神轎隊伍近距離體驗蜂炮的民眾，可以在安全無虞的場地觀賞壯觀場景。另外，還搭配時間長達數分鐘的煙火秀，讓遊客大飽眼福。1060211
(中央社)
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