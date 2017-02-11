平溪天燈節 台日觀光景點秀主燈

我要評比

2017新北市平溪天燈節今晚在平溪區十分廣場舉行。新北市長朱立倫、日本台灣交流協會台北事務所代表沼田幹夫、台北市日僑學校學生一同施放大型主燈，象徵兩國友誼更深化。

在象徵團圓幸福的元宵節，新北市平溪天燈節登場有合計超過上百名6到12歲的兒童，共同彩繪大型主燈，精彩呈現新北市，及日本的10大熱門景點。

新北市平溪成為來台必訪的熱門景點，全年度都可以見到各國旅客的身影穿梭，提升新北市在國際上的能見度。

今天的大型主燈，囊括新北市的野柳、九份、淡水、烏來、金瓜石、鶯歌等地區，秀出獨特的山城、瀑布、博物館、原住民圖騰以及天燈飛升的美景。

主燈同時呈現深受台灣人喜愛的日本人氣景點，包括富士山、大阪城、晴空塔、淺草寺，都是兩地10大必去、必遊的超熱門景點。

朱立倫致詞表示，新北市平溪天燈節邁入第19年，也讓平溪從平靜純樸的山城，躍升為國際知名的觀光景點，屢獲國際推崇與肯定。

根據交通部觀光局105年最新統計資料，平溪躍升為來台灣自由行旅客，最喜愛的前10大熱門景點之一，同年也獲得國家地理雜誌推薦為「全球10大最佳冬季旅遊」之一。

因寒流來襲，值勤員警相當辛苦，往往一陣「皮皮剉」。瑞芳警分局特別成立「警察行動休息補給站」提供熱薑湯、麵包熱湯等多項餐點，供執勤員警在友善、有尊嚴的環境用餐、休息，也體貼準備了暖暖包以便禦寒。1060211

(中央社)