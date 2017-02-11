川普與安倍夫婦共進晚餐 展現友好氣氛

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共同社報導，美國總統川普夫婦與日本首相安倍晉三夫婦當地時間10日搭乘空軍一號專機抵達佛羅里達州棕櫚灘，並在川普的別墅「馬阿拉歌」（Mar-a-Lago）共進晚餐。川普與安倍夫婦共乘總統專車抵達別墅，以展現友好關係。

抵達棕櫚灘機場後，走上飛機舷梯的川普夫婦向前來迎接的約60名支援者揮手致意。隨後請安倍夫婦走近，對支持者們露出笑容。

川普邀請安倍夫婦共乘稱為「猛獸」(The Beast)的總統專車前往別墅，一路上實施了交通管制，沿途許多市民向車隊揮手。

在10日晚8點多開始的晚宴上，安倍夫婦分別坐在川普的兩側，加上川普夫人及友人，大家在融洽的氣氛下進行了交談。

當地治安部門從10日早晨開始對別墅周圍的道路實施戒嚴。美國國內強烈反對禁止7個伊斯蘭國家公民入境的總統令，但別墅附近沒有出現抗議遊行及混亂的情況。1060211

(中央社)