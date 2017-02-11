平溪天燈節 20呎「臺日交流」意象天燈冉冉升空

平溪天燈節11日登場，象徵台日交流意象的20呎大型主燈在上百座天燈的伴隨下，在夜空中冉冉上升。（季志翔攝）

平溪天燈節金雞年主燈在晚間6時半許，冉冉升空。(黃靖惠攝)

平溪天燈節金雞年主燈在晚間6時半許，冉冉升空。(黃靖惠攝)

平溪天燈節金雞年主燈在晚間6時半許，冉冉升空。(黃靖惠攝)

平溪天燈節今天在十分登場，具有「天燈故鄉」美名的平溪十分晚間陸續有千盞天燈升空，其中由台日上百位學童攜手合作手繪完工的20呎高「臺日交流」意象主燈，外觀彩繪著野柳女王頭、九份老街、十分瀑布、淡水紅毛城等，以及日本知名景點淺草寺、晴空塔等圖騰十分吸睛。

朱立倫於晚間6時許率3位副市長偕同日本代表沼田幹夫抵達會場，並於20呎大型主燈題字「積善積福」，而沼田幹夫出乎眾人意料之外寫得一手中文好字，也題上「敬天愛人和顏愛語」等字樣，接著和台下百盞天燈一同升空，眾人目送天燈冉冉上升、揮手說再見，更期盼願望能隨之達成。

(中時)