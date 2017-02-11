平溪天燈節 20呎「臺日交流」意象天燈冉冉升空
平溪天燈節今天在十分登場，具有「天燈故鄉」美名的平溪十分晚間陸續有千盞天燈升空，其中由台日上百位學童攜手合作手繪完工的20呎高「臺日交流」意象主燈，外觀彩繪著野柳女王頭、九份老街、十分瀑布、淡水紅毛城等，以及日本知名景點淺草寺、晴空塔等圖騰十分吸睛。
朱立倫於晚間6時許率3位副市長偕同日本代表沼田幹夫抵達會場，並於20呎大型主燈題字「積善積福」，而沼田幹夫出乎眾人意料之外寫得一手中文好字，也題上「敬天愛人和顏愛語」等字樣，接著和台下百盞天燈一同升空，眾人目送天燈冉冉上升、揮手說再見，更期盼願望能隨之達成。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。