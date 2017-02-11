SBL》維冠陰影猶存 施晉堯再遇地震沒在怕
去年農曆新年發生台南維冠大樓倒塌事件，老家僅隔兩、三條街的璞園前鋒施晉堯，到現在仍然餘悸猶存，「去年地震當時真的太恐怖了，我無法想像倒塌現場慘狀，造成今天凌晨的地震，我反而完全沒理會，也沒在怕！」
施晉堯11日在璞園出戰裕隆之戰，貢獻12分、8籃板與5助攻，加上戴維斯21分、20籃板，璞園75比63送給裕隆3連敗，勝率回到5成(13勝13敗)，跟排在第4的裕隆之間，只剩1.5場勝差，仍有機會竄升4強行列。
提到去年台南地震過程，施晉堯表示，當時地震搖得相當厲害，且突然停電停水，後來聽說家附近的維冠大樓倒塌，更是不敢置信，那時候放假待在家裡的他，也因沒水，整整5、6天都沒法洗澡，讓他甚至不想回憶太多當時感受。
「所以今天凌晨地震發生時，李啟瑋一直叫我起床出去門外，我完全不想理他，」施晉堯一臉平靜表示，「畢竟我們全隊住在53樓，不管往上或往下，你能逃去哪裡，還不如繼續睡覺吧。」
就算帳面數字不錯，施晉堯卻也發生全隊最多7失誤，讓他不禁自嘲，「好像我每次失誤一多，球隊反而贏球。」一旁的璞園總教練麥班達一臉不以為然，「反正贏球最重要！」看來施晉堯似乎忘了麥班達算是數據紀錄的「大師」。
加上上周2戰全敗，裕隆本季在高雄巨蛋出賽3場皆輸，讓裕隆執行教練魏永泰不禁大嘆，「到現在高雄還沒開胡，假如明天對台啤再輸，乾脆以後我們就不要同意在濁水溪以南舉行的例行賽吧，這句當然是開玩笑的。」
不過裕隆11日也該乖乖認輸才對，因為他們籃板以31比47落後，禁區簡直任人宰割，三分命中率更淒慘，裕隆僅1成94(投31中6)，反觀璞園4成29(投14中6)。
(中時電子報)
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