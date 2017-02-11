立委劉世芳元宵低溫中到傳統市場拜票

劉世芳到前鎮小港區的傳統市場拜票，緊握每雙手爭取支持。（賴瑞隆提供）

攤商送鳳梨給劉世芳，祝她心想事成。（賴瑞隆提供）

劉世芳在4位民代及里長等人陪同下，到傳統市場拜票。（賴瑞隆提供）

前立委郭玟成（左一）拿麥克風推藨劉世芳，支持者送青蒜表示支持與祝福。（賴瑞隆提供）

元宵節寒流來襲的低溫裡，立委劉世芳在前立委郭玟成、立委賴瑞隆、市議員鄭光峰、林宛蓉陪同下，到前鎮崗山仔市場及小港二苓市場向市民問好，爭取支持。

前鎮、小港區被視為綠營票倉，勞工多，傳統市場人潮也多，劉世芳在4位民代及多位里長陪同下，到市場掃街拜票，緊握攤商及到市場採買的婆婆媽媽的每雙手。

在前鎮、小港區基層實力紮實的郭玟成，拿著麥克風，大力向支持者推薦劉世芳「正派、清廉、好人才」，呼籲讓優秀人才過關，為高雄拼未來，立即成為吸睛焦點。

不少攤商見到她，致贈象徵好彩頭的鳳梨、菜頭、青蒜等，祝福她心想事成，也有花媽的鐵粉攤商鼓勵她延續市府團隊的政績，為高雄進步發展努力。

高雄市議會民進黨團33位議員中，有2/3出席尾牙宴，表態力挺劉世芳，也各自安排行程，帶她勤走基層爭取支持。

(中時)