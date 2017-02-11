冷氣團持續發揮 竹縣11日2人無呼吸心跳

冷氣團11日持續發揮，高齡長輩及有心血管慢性病的朋友，保暖工作要更加注意，新竹縣11日平地白天平均溫度大約在15度至18度，凌晨與入夜更只有10度左右，截至11日晚間8點，竹北市及竹東鎮分別有兩件長者內科ohca不治案件。

據調查，家住竹北市的76歲老婦是在今天清晨7點為家人發現沒有呼吸心跳，經送醫不治；另，住在安養院的81歲老翁則是在上午11點半左右，為安養院護士發現在房內死亡。

(中時)