溪口藝陣文化節 180公分超大「聖筊」好采頭

擲起超大筊，1次就獲得聖筊，讓在場民眾興奮大呼好采頭。(高錦如攝)

溪口藝陣文化節邀許多團體來炒熱現場氣氛。(高錦如攝)

柳溝國小學童帶來飛鳳舞迎喜獅表演。(高錦如攝)

在縣長張花冠、立委陳明文及溪口鄉長劉純婷等人祈求下，準備擲起180公分的超大筊。(高錦如攝)

溪口藝陣文化節今在溪口北極殿前熱鬧展開，溪口鄉公所於現場搬出一對長度近180公分的超大「筊」，吸引全場目光，在縣長張花冠、立委陳明文及溪口鄉長劉純婷等人祈求下，擲起超大筊，1次就獲得聖筊，讓在場民眾興奮大呼好采頭。

縣長張花冠、立委陳明文及溪口鄉長劉純婷在北極殿前一同擲180公分的筊，僅擲一次就獲得聖筊，讓張花冠打趣的說，神明會保祐活動順利、大家賺大錢，引起在場民眾熱烈歡呼。

此次藝陣文化節有「手作幸福小物」、「溪口的幸福滋味」和「文創市集」三大主題區，現場還有不少攤販前來擺攤，搭上柳溝國小龍飛鳳舞迎喜獅、火焰陣頭以及烏克麗麗等各式表演，場面十分熱鬧。

(中時)