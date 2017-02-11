55歲張學友霸氣開唱 睽違5年3度攻蛋

張學友今晚在小巨蛋開唱。(盧禕祺攝)

張學友今晚在小巨蛋開唱。(盧禕祺攝)

張學友今晚在小巨蛋開唱。(盧禕祺攝)

「歌神」張學友睽違5年3度攻蛋，今起在台北小巨蛋舉辦6場演唱會，吸引滿場1萬3000名粉絲進場，由於是他新年開工後首場，他上台前在後台發送上百個開工紅包，擁有好人脈的他更收到不少圈內好友送的花籃，包括江蕙、張惠妹等人，哈林及張小燕今到場欣賞。

演唱會7點半準時開場，55歲的他以一襲帥氣黑西裝從黑膠唱盤造型舞台下升起，率24位舞者演唱〈我與你〉，黑膠唱盤舞台層層堆疊變成蛋糕形狀，打造出猶如百老匯音樂劇的歌舞秀，歌神狀態極佳，還開心向台下觀眾打招呼：「Hello，你們好嗎？」

他台北6場共7萬8000張門票一票難求，場外周邊商品販售情形不輸搶票盛況，開唱前3小時已有數百位歌迷在現場排隊搶購，包括T-shirt、托特包、保溫瓶、資料夾、筆記本、帽子等，以及特別為台北場發行的官方悠遊卡證件套組，將持續販售至19日最後一場。

(中時)

張學友今晚在小巨蛋開唱。(盧禕祺攝)