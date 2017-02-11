H5N6禽流感確診第2例 近3800鴨隻銷毀
禽流感疫情升溫，國內出現第二例H5N6亞型高病原性禽流感確診案例！繼5日於花蓮玉里幼禽身上檢出首例H5N6禽流感案例後，農委會畜衛所今（11）日通報，有近3800隻鴨遭確診出帶有H5N6及H5N2禽流感，成為今年確診H5N6禽流感的第二例，已全數遭廢棄銷毀。
先前於花蓮玉里幼禽檢出首例H5N6禽流感後，防檢局於隔日執行周圍半徑3公里內禽場監測及管制，於2月21日前，限制花蓮水禽運往其他縣市屠宰場屠宰，但在宣布管制前，已有一批鴨隻送往宜蘭屠宰場，即時攔截並送檢後，今日確診帶有H5N6及H5N2禽流感病毒，3787隻鴨全數遭銷毀。
防檢局副局長施泰華指出，這是今年檢出H5N6禽流感的第二例，同時也是遭檢出H5N6禽流感後，首次整批銷毀的狀況，也不排除第一例發現的幼禽，就是從這批銷毀的鴨隻而來。由於H5N6禽流感曾在中國發生禽傳人的案例，日本及韓國禽場也有嚴重疫情發生，格外引發關注。
農委會先前已成立緊急應變小組因應，並於宜蘭、花蓮、台東執行區域聯防設立檢疫站等，本次案例產生後，防檢局提升管制，將監測範圍由原本半徑3公里擴大至5公里，監測頻度由原本每月1次改為每半個月1次，連續3個月確認未檢出禽流感病毒活動後，才解除該地區的監控措施，至於半徑5公里內的養禽場，須經首次檢測無病毒存在，才可上市屠宰。
施泰華提醒，養禽業者要加強禽舍防鳥設施，阻斷家禽與候鳥、野鳥的接觸途徑，並做好門禁管制，若發現場內家禽有異常死亡或有攝食量、飲水量、產蛋率異常下降等情形，應立即通報防疫機關以釐清原因，此外，民眾食用蛋、肉類務必煮熟，避免接觸及餵飼野生禽鳥，勤洗手，保持個人衛生以降低感染風險。
(中時)
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