大甲鎮瀾宮今年遶境 3月24日起駕

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今天是元宵節，大甲鎮瀾宮晚上舉行筊筶典禮，由董事長顏清標率領全體董監事擲筊請示，由媽祖定下2017年丁酉年的遶境日期是3月24日晚上11時。

一年一度的廟會盛事「大甲鎮瀾宮天上聖母遶境進香」，以筊筶、豎旗、祈安、上轎、起駕、駐駕、祈福、祝壽、回駕、安座等「十大典禮」貫穿這為期2個多月的準備工作及活動，並於今晚舉行「筊筶典禮」訂出今年遶境出發日期及時刻。

大甲鎮瀾宮照往例於元宵節晚上舉辦「筊筶典禮」，由顏清標率領全體董監事一同擲筊請示，由媽祖定下2017年歲次丁酉年的遶境進香的起駕日期及時間，與會者包括台中市副市長林依瑩、立委顏寬恒、名主持人于美人等人，經顏清標擲筊，第一筊就獲得聖筊，現場信眾一起拍手歡呼。

顏清標表示，大甲媽祖上百年來，每年擲筊前都先恭請正爐媽、湄洲媽及副爐媽，由媽祖親自裁定出巡日期，果然十分靈驗。遶境活動經過筊筶、豎旗、祈安、上轎、起駕、駐駕、祈福、祝壽、回駕、安座等「十大典禮」，歡迎各方信徒參與。

林依瑩說，第一次參加遶境擲筊儀式，讓她感到十分震撼，希望活動能平安順利。

大甲鎮瀾宮今年遶境進香行程為期9天，3月24日晚上11時（農曆2月28日子時）起駕，25日駐駕彰化市南瑤宮，26日西螺鎮福興宮，27、28日新港奉天宮，29日西螺福興宮，30日北斗鎮奠安宮，31日彰化市天后宮，4月1日清水區朝興宮，2日回駕大甲鎮瀾宮。1060211

(中央社)