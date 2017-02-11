川普向習表態一中後 包道格：不會再有「英川通話」

川習通話後，美專家：不會再有「英川通話」。(美聯社、新華社)

川習通話後，卡內基國際和平基金會副總裁包道格表示，不會再有另一次「英川通話」，「我懷疑台灣會歡迎進一步打亂平靜的現狀」。他甚至認為川普可能自認已使用一中作為談判籌碼。

包道格指出，川普也許認為他既然已經支持一中，中國會提供貿易救濟、增加從美進口、合作約束北韓，更多投資美國基礎設施和工作機會。但其實在「英川通話」引發騷動前，中方官員私下已經說他們願意做那些事情了。

而選在日本首相安倍來訪之際打這個電話，包道格表示，是因北京也不想被忽視。

戰略與國際研究中心高級顧問葛來儀則點出，川普表態，避免了過去幾個月悄然積累的美中關係出現重大危機的勢頭。她分析，川普有可能被勸告：以一個中國政策來作為談判籌碼風險太大，習近平在這個問題上沒有迴旋餘地。現在這問題解決了，兩國可以開始處理川普真正優先想處理的經濟和其它問題了。

至於川普說會尊重1992年兩岸達成的「外交方程式」的說法，包道格和葛來儀都指出，那是《金融時報》記者犯的錯誤。葛來儀說，特朗普沒有提到「九二共識」，那名記者把概念搞錯了。包道格也說，那位記者不熟悉一中政策爭端的歷史，表達有誤，川普和習近平沒有討論「九二共識」或者類似的東西。

(中時電子報)