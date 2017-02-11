高市國中機器人相撲賽 精彩又刺激

國中機器人相撲競技大賽，女生組隊參賽人數增加。（教育局提供）

國中機器人相撲競技大賽，考驗選手的臨場反應與設計巧思。（教育局提供）

高雄市國中機器人相撲競技活動11日在高苑工商登場，17校、78名國中生用創意展現，以自行設計的相撲機器人在場上互相較勁，憑藉高超的蒐敵策略與堅固的組合結構來獲取勝利，考驗選手的臨場反應與設計巧思。

去年「國中機器人相撲競技」活動僅有3名女生參賽，由於競爭激烈有趣，今年吸引了13名國中女學生組隊報名競逐，展現組裝機器人與寫程式非男生的專利。

其中橋頭國中2年級女學生陳逸芯、鄧芷瑄，兩人組裝的機器人，在複賽時就一路奮勇擊敗對手，對手一上場，就以速度取勝，將對手機器人推至場外秒殺ko，取得分組第一名，讓不少參賽的國中男生也自嘆弗如。

陳逸芯、鄧芷瑄來自不同班，在校因喜歡玩機器人結識，去年一起報名參賽時，因實戰經驗不足，兩人說，去年自己的機器人一上場，就被對手機器人追著打，完全沒有招架之力。

今年兩人經指導老師張庭禎加強程式撰寫能力，也如同相撲選手加強體重，將原780公克的機器人加重至999公克，在不超過1000公克的標準，今天一上場就奏效，不打拉鋸戰，不少對手機器人立即被推至場外，兩名國中女生展現組裝最強相撲機器人的實力。

機器人相撲競技活動是模擬日本國技運動「相撲」為挑戰主題，選手設計的相撲機器人先以背對背站立的模式出發，當機器人到達相撲場地的邊緣時，必須能夠自主轉身來搜尋對手展開攻擊，選手可以設計程式來執行機器人轉身與攻擊的策略，將對手推出場外而獲勝，活動過程相當精彩刺激。

經過激戰後，教育局公布成績，由正義中學國中部呂宜嫻、賴冠燁技藝高超奪下冠軍、亞軍右昌國中莊鈞程、莊鈞淇、季軍前峰國中方勝鎧、林勇誠；第四名正義國中部陳芃仲、李逸程；第五名橋頭國中陳妤、劉于瑄；第六名阿蓮國中陳昕毅、林郁翔。

教育局國中教育科長葉建良表示，創意機器人的教學推廣活動在大高雄地區逐漸看到成效，尤其本次參賽隊伍中有來自於大洲國中、田寮國中及龍肚國中等偏鄉學校，足見創意教學的學習資源不再侷限於都會地區。

高苑工商校長趙劍如說，高苑工商自101學年度承辦首屆比賽至今，無不秉持「創意紮根、資源共享」的精神，提供專業設備與場地，投入人力物力，辦理專業培訓課程來協助所有參賽師生，廣獲各界好評。為了讓學生學習更專業的技能，高苑工商持續投入完備的自走機器人設備及專業師資，歡迎各校師生多加利用，讓創意發展的亮點造就學生的未來。

(中時)