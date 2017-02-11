鴨隻染禽流感 疾管署追蹤人數再擴大
農委會防檢局今表示，3787隻鴨屠體確診染禽流感。疾管署今表示，5日起已逐步追蹤245名相關人等，均無症狀，即起將擴大追蹤宜蘭屠宰場、陽性禽場等人員，至最後接觸後10天。
農委會防檢局5日發現今年H5N6首例死禽後，隔日即時攔截送往宜蘭屠宰場的3787隻凍存鴨隻屠體並送驗，今天確診為H5N6及H5N2亞型高病原性禽流感，已立即銷毀並擴大監測管制範圍。
疾管署副署長羅一鈞晚間指出，該署已獲防檢局通知，將同步擴大監視對象範圍，已要求宜蘭、花蓮2縣衛生局向動物防疫單位掌握相關資料，並且針對宜蘭屠宰場和陽性禽場相關人員造冊，展開健康監測至最後接觸後10天，如出現類流感症狀即採檢送驗。
羅一鈞指出，5日檢出首例H5N6禽流感死禽後，已擴大對禽場周邊3公里、屠宰場工作人員等224人展開追蹤，加上這2天空拍發現的飼養戶人員21人，共追蹤245人，目前均無症狀，待宜花造冊完成會再更新相關數字。1060211
(中央社)
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