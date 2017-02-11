港鐵縱火案增至19傷 3人傷勢危急
香港地鐵昨晚發生縱火案，截至今晚6時，傷者增至19人。1名男子今天自行到瑪嘉烈醫院就醫，表示在昨晚事件中受傷。
綜合陸港媒體報導，這19名傷者包括8男11女，年齡15至60歲。其中3人傷勢危急，包括涉嫌縱火被捕的60歲男子、38歲台籍女性遊客張欣茹，以及1名27歲女性乘客。
傷者中還有3人傷勢嚴重，4人情況穩定，其餘9人均已出院。
被捕男子已無生命危險，但暫時無法錄取口供，香港警方將繼續調查犯案動機。警方初步判斷，這名男子是因個人理由犯案，屬單獨行事，並非組織犯罪，此事也與恐怖攻擊無關。
香港食物及衛生局局長高永文表示，被捕男子有精神病紀錄，在一段時間內情況相對穩定。這名男子最近應復診，卻沒有前往，醫護人員有嘗試找他，但聯絡不上。
香港醫院管理局晚間證實，這名嫌疑犯2007年因暴力行為入住東區尤德夫人那打素醫院精神科，臨床診斷為妄想症患者。
香港鐵路有限公司已成立檢討小組，預計1個月內提交初步檢討報告。港鐵公司行政總裁梁國權表示，正與縱火案傷者家屬聯絡，將盡快展開調查。1060211
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。