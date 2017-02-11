港鐵縱火案增至19傷 3人傷勢危急

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香港地鐵昨晚發生縱火案，截至今晚6時，傷者增至19人。1名男子今天自行到瑪嘉烈醫院就醫，表示在昨晚事件中受傷。

綜合陸港媒體報導，這19名傷者包括8男11女，年齡15至60歲。其中3人傷勢危急，包括涉嫌縱火被捕的60歲男子、38歲台籍女性遊客張欣茹，以及1名27歲女性乘客。

傷者中還有3人傷勢嚴重，4人情況穩定，其餘9人均已出院。

被捕男子已無生命危險，但暫時無法錄取口供，香港警方將繼續調查犯案動機。警方初步判斷，這名男子是因個人理由犯案，屬單獨行事，並非組織犯罪，此事也與恐怖攻擊無關。

香港食物及衛生局局長高永文表示，被捕男子有精神病紀錄，在一段時間內情況相對穩定。這名男子最近應復診，卻沒有前往，醫護人員有嘗試找他，但聯絡不上。

香港醫院管理局晚間證實，這名嫌疑犯2007年因暴力行為入住東區尤德夫人那打素醫院精神科，臨床診斷為妄想症患者。

香港鐵路有限公司已成立檢討小組，預計1個月內提交初步檢討報告。港鐵公司行政總裁梁國權表示，正與縱火案傷者家屬聯絡，將盡快展開調查。1060211

(中央社)