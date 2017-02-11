林右昌出席慈雲寺晚會 與民歡慶元宵

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基隆市長林右昌今天晚上出席由慈雲寺舉辦的「觀光元宵節聯歡晚會」，他說，慈雲寺不僅是基隆市重要的宗教信仰中心，平日也經常發放獎助學金幫助弱勢家庭，值得各界肯定。

林右昌說，慈雲寺每年舉辦書法、繪畫比賽的藝文華會等活動，推動藝文風氣不遺餘力，對民俗文化傳承，可說功不可沒。

林右昌今天晚間，馬不停蹄地出席由基隆市教保協會舉辦的幼兒親子「玩元宵，樂燈籠」，及慈雲寺「觀光元宵節聯歡晚會」等活動，與市民歡慶元宵佳節。

在文化中心廣場登場的幼兒親子「玩元宵，樂燈籠」活動，是基隆市府教育處推廣幼兒品德，培養幼兒尊重長者，也對於傳統民俗文化有更多體認，特別與教保發展協會合作辦理。

市府希望藉寓教於樂，讓幼兒與長者親子元宵闖關活動，體驗元宵節傳統文化。例如搓湯圓、動手作糖葫蘆、紅龜粿、繪製祈福天燈、猜燈謎、燈籠DIY等。

主辦單位還特別準備精緻的「狀元帽」，送給闖關完成的兒童，隨後，在家長及阿公、阿嬤的陪伴下，提著燈籠，沿田寮河畔遊街，體驗不一樣的元宵節慶。1060211

(中央社)