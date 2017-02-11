林右昌出席慈雲寺晚會 與民歡慶元宵
基隆市長林右昌今天晚上出席由慈雲寺舉辦的「觀光元宵節聯歡晚會」，他說，慈雲寺不僅是基隆市重要的宗教信仰中心，平日也經常發放獎助學金幫助弱勢家庭，值得各界肯定。
林右昌說，慈雲寺每年舉辦書法、繪畫比賽的藝文華會等活動，推動藝文風氣不遺餘力，對民俗文化傳承，可說功不可沒。
林右昌今天晚間，馬不停蹄地出席由基隆市教保協會舉辦的幼兒親子「玩元宵，樂燈籠」，及慈雲寺「觀光元宵節聯歡晚會」等活動，與市民歡慶元宵佳節。
在文化中心廣場登場的幼兒親子「玩元宵，樂燈籠」活動，是基隆市府教育處推廣幼兒品德，培養幼兒尊重長者，也對於傳統民俗文化有更多體認，特別與教保發展協會合作辦理。
市府希望藉寓教於樂，讓幼兒與長者親子元宵闖關活動，體驗元宵節傳統文化。例如搓湯圓、動手作糖葫蘆、紅龜粿、繪製祈福天燈、猜燈謎、燈籠DIY等。
主辦單位還特別準備精緻的「狀元帽」，送給闖關完成的兒童，隨後，在家長及阿公、阿嬤的陪伴下，提著燈籠，沿田寮河畔遊街，體驗不一樣的元宵節慶。1060211
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。