高鐵車廂字幕 竟出現「誰家老婆上錯床」

我要評比

高鐵車廂字幕，出現「誰家老婆上錯床」的字幕。（圖／爆料公社、陸遠、林佳璇）

高鐵車廂跑馬燈字幕，一般為了服務乘客，會有氣溫阿、列車時速阿；下一個停靠站等字幕，但沒想到今日（11）日竟出現「誰家老婆上錯床」的字幕。

網友戲稱，是在猜燈謎嗎？還是要直播？

(中時電子報)