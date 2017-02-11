小英總統為台灣燈會開燈 數百萬人擠爆
台灣燈會晚間由總統蔡英文等人開燈，23公尺高「鳳凰來儀」主燈瞬間五光十色，徐徐轉動，昂首展翅翱翔天際，長達500秒高空煙火秀與主燈相輝映，璀璨奪目，蔡總統並掛上祈福卡，祈求台灣「幸福安康，百業豐隆」。
來自國內外17多團體精彩演出，為開燈暖身，現場湧入2、300萬人遊客，萬頭鑽動、人山人海、摩肩接踵，一度還「塞人」動彈不得。
在長號角隊及鑼鼓聲引領下，蔡總統、行政院長林全、雲林縣長李進勇手按魔球，現場數百萬遊客齊聲倒數「5、4、3、2、1」，魔球閃動，主燈也乍然亮起，瞬間五光十色，巨大鳳凰幻化各種色彩，宛如彩色水晶鳥般，豔光四射，一旁的副燈也不甘示弱，賣力放電爭輝，長達3分鐘的主燈秀結束，火樹銀花接著點燃天空，煙火秀上場，輝映主燈，將夜空點綴地美麗動人，吸引全場目光，驚呼聲此起彼落。
李進勇以雲林在地詩人林沈默的台語念謠作品，展現雲林農業及綠能雙首都的產業及文化內涵，把20鄉鎮市特色形容得淋漓盡致。
交通部長賀陳旦讚揚雲林早在1965年就把花燈當作節慶活動，51年後台灣燈會在雲林舉辦，意義不凡，而台灣燈會也被世界評為最有特色的活動，今年除了虎尾主燈區外，還有北港副燈區，更貼近人民生活及永續，歡迎國內外遊客遊賞。
林全說，雲林是燈會原鄉，台灣燈會能回到雲林舉辦，是雲林大事，值得慶賀。他並機悼念上月病逝的國寶級燈籠大師吳敦厚，強調吳大師一生為傳統技藝而鞠躬盡瘁的精神，會像台灣傳統文化永久流傳。
蔡總統表示，這是上任以來第一次燈會，也是28年來首度移師到台灣花燈故鄉雲林主辦，更具意義，她肯定雲林人的用心和努力，把原本台灣最早在雲林北港鎮舉辦的元宵花燈，發展成為台灣的重要國際觀光活動和亮點，並以花燈宣揚環保友善大地，還規畫原住民及新住民燈區，展現並重視多元文化，雲林燈會的成功不僅是雲林人光榮更是台灣光榮，非常感謝幕後所有辛苦的燈會英雄。
蔡總統並和嘉義縣市長張花冠、涂醒哲、監察院長張博雅等來賓在祈福區掛上祈福卡，祈祝台灣「幸福安康，百業豐隆」。
(中時)
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