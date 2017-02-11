PO網指高捷車廂失火 涉案少年送辦

涉嫌在網路PO文指高雄捷運車廂失火的17歲林姓少年，高雄市警方追查後今晚將人帶回偵訊，訊後依違反社會秩序維護法送辦。

網路今天傳出「剛剛凹子底捷運車廂整個失火捷運在我面前開過去完全沒停後面車廂玻璃燒黑」，引起高雄市警方重視，隨即澄清是有人在網上散布不實訊息，轉請刑警大隊科偵組偵辦。

高雄市警察局刑警大隊和捷運警察隊與左營警分局聯手追查，依據貼文的IP位置查出網路申設者是住在高雄市一名女子，經過分析過濾疑是她的子女涉嫌利用上網貼文，立即前往查訪，並帶回她就讀高中的17歲兒子。

警方表示，少年到案後坦承犯行，對於造成大家的困擾非常抱歉，相當後悔，並已PO文指是今天下午聽聞朋友口述情形，沒有查證就立刻PO文，對於造成大家的困擾很抱歉。

警詢後，全案依違反社會秩序維護法第63條第一項第五款妨害安寧秩序罪嫌送辦。1060211

(中央社)