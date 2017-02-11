內湖夜弄土地公慶元宵 火光飛天
內湖夜弄土地公今晚登場，主辦單位把土地公請上神轎後遶境，店家沿路放鞭炮，祈求生意興隆，因信徒踴躍狂炸土地公，內湖頓時火光飛天。
今年的夜弄土地公遶境活動從下午5時至晚間10時舉辦，路線行經成功路及內湖路等路段，每年的福德正神遶境活動，神轎所到之處，商家都會燃放長串鞭炮感謝土地公，且鞭炮愈多代表來年生意愈興隆，居民也會爭相掃走象徵財富的炮屑，掃越多財運就愈亨通。
主辦單位（木見）頭福德祠在下午5時把土地公請出神龕，經過擲筊請示後，土地公就被請上神轎，夜巡遶境沿途經過內湖路2段、金龍路，再至成功路3段174巷26弄路口後，折返內湖路2段，最後抵達終點。
因信徒踴躍，神轎所經過的店家，都會把鞭炮堆在神轎上施放，讓成功路二段煙花和鞭炮聲隆隆，火光飛天，不少前往現場參加活動的民眾身上沾滿鞭炮屑，頓時讓內湖整個煙霧瀰漫。1060211
(中央社)
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