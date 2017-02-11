港鐵縱火案 台籍重傷女為中州科大助理

香港港鐵發生縱火案，其中來自台灣的張欣茹傷勢嚴重，張欣茹在彰化中州科大擔任系辦助理，校方已通知並協助家屬處理。

校方指出，目前學校正在放寒假，不太清楚張欣茹這次前往香港的細節，不過他們接到通知後，已和張欣茹在金門的親友聯絡，飛到香港處理後續事宜。

香港地下鐵發生縱火案，其中1名來自台灣的張姓女子傷勢嚴重，經查女子為在中州科大觀光與休閒管理系擔任系辦公室助理及兼任講師的張欣茹，記者向系方查證，證實受傷的為張欣茹無誤。

校方指出，領有講師證的張欣茹在系辦公室擔任助理工作，而張欣茹為明道大學教學藝術研究所畢業，專長為導覽解說、國際禮儀，在學校服務已有10年之久，不過因為學校正在放寒假，他們也是接到通知才知道張欣茹前往香港且受重傷。

校方表示，張欣茹平時在學校與學生互動良好，他們接到消息後立即和家住金門的張欣茹親友聯絡，協助家屬前往香港處理後續事宜，師生們也很關心張欣茹的狀況，希望他脫離險境。1060211

(中央社)