總統：吉鳴雲揚 象徵台灣人精神
2017台灣燈會今天晚間在雲林正式點燈開幕，總統蔡英文表示，燈會主題「吉鳴雲揚」正象徵台灣人精神，雞鳴即起打拚，保持高度志氣勤奮努力。
台灣燈會在雲林正式開幕，展期一連9天、經過兩個週六日，以「友善大地、多元文化、燈會原鄉」3大主軸，延伸出「永續樂活、阮ㄟ故鄉、偶戲春秋、百米藝閣、宗教祈福、工藝風華」6大主題燈區。
燈會今天晚間由蔡總統、行政院長林全、雲林縣長李進勇共同點燈，來自國內外各界與會者見證盛況，現場湧入上百萬人次，擠得水泄不通，大會不斷廣播人潮眾多，不要再前往主燈區，呼籲民眾慢行注意安全。
蔡總統致詞時說，當總統後首次與鄉親過元宵節，雖然天氣寒冷，但民眾熱情不減，感覺相當溫暖，台灣燈會終於回到燈會原鄉雲林舉行，燈會成功是雲林光榮、台灣光榮。
總統指出，今年台灣燈會主題「吉鳴雲揚」正象徵台灣人精神，天亮雞鳴即起打拚，保持高度志氣勤奮努力，也靠著這種精神，將原本北港地方傳統花燈，發展成年度及國際觀光大事。
她並讚許台灣燈會在雲林，展現在地傳統與特色，並加入創新元素，以農博生態園區為例，燈區設計注重環保樂活，展現農業首都雲林已走在時代尖端。
總統表示，燈會首創新住民主題燈區，顯示台灣社會多元包容，真心寬厚、友善大地，這正是台灣願景與政府目標，歡迎國內外觀光客，一起來雲林見證精彩燈會。
今年台灣燈會充滿絕無僅有特色，虎尾有20鄉鎮市的繽紛雲林燈區、社區的農村再生藝術燈區、新住民主題燈區、宗教祈福燈區、主燈旁彩繪巨蛋花燈、虎尾40公頃及北港10公頃共50公頃展場的歷年之最，呈現「最有台灣味、最具地方特色」燈會。
台灣燈會開園時間，平日週一至週四下午2時至晚間10時，假日週五至週日上午10時至晚間10時30分；相關訊息請上網「2017台灣燈會」網站查詢。1060211
(中央社)
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