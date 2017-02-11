雙山大戰明登場 許時清：針對防守高國豪

南山李家慷此役貢獻13分4籃板。(林宋以情攝)

衛冕軍南山高中11面對高苑工商，在高苑主力得分手田浩第3節未打完就犯滿「畢業」，90比55收下自複賽以來8連勝。12日八強賽最後一役碰頭松山高中，上演去年決賽戲碼，教頭許時清強調延續連勝士氣為重，「全力以赴。」

與能仁、東山搶最後兩個四強席次的高苑，11日遭遇上屆冠軍南山，在田浩第3節2分22秒提前5犯離場情況下，無緣搶下勝利，最後2張四強門票獎落誰家，要待最後一天才能揭曉。

南山長人吳沛嘉雙十17分、14籃板。(林宋以情攝)

12日將是南山與松山本學期HBL首度碰頭，上次兩軍交手已經是去年9月長耀盃，當時南山9分勝出，但許時清不掉以輕心，「當時松山才出國移訓歸國，狀態並非最佳。」

南山頭號防守重點，非松山主控高國豪莫屬，許時清表示，「會對他做針對性防守，他確實不好守，場上效率值太高，就算不得分，他同樣能夠策應隊友。」至於由誰擔任防守大鎖，許時清沒鬆口，倒是陳又瑋笑說，「如果教練有問，我願意守他。」

(中時電子報)