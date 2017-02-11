港鐵受傷台女為中州科大講師 師生祈福
「欣茹加油！妳一定可以好起來」、「早日康復」。港鐵縱火案受傷38歲台籍旅客張欣茹是中州科技大學觀光與休閒管理系兼任講師，全校師得消息知後，全不敢置信，紛紛傳送祝福，祈禱要平安度過困境，學校並協助家屬趕往香港。
中州科大觀光與休閒管理系主任鍾起岱表示，張欣茹擔任系上助理工作已經10年，很受師生歡迎，主要協助系主任教學與學生選課等，去年9月還接下導師工作，她未婚、個性活潑、有藝術氣息，並且熱愛旅行，喜歡體驗不同文化、吸收新知，是明道大學教學藝術研究所畢業，專長導覽解說、國際禮儀。
師生紛紛祈福，說張欣茹工作很認真，平常喜歡小動物的她，超有愛心，春節假期才剛從法國旅行回來，沒想到竟遭遇這起無妄之災。
(中時)
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