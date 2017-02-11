新加坡植物園古樹倒塌 一死四傷

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新加坡植物園古樹11日倒塌。（圖取自推特）

新加坡植物園11日下午一棵百年古樹突然倒塌，導致一人死亡，四人受傷。

《聯合早報》報導，據新加坡國家公園局文告，植物園棕櫚穀（Palm Valley）邊緣種植的一棵40米高、寬6.5米的香灰莉木（tembusu）今天下午4時25分倒塌，導致一人死亡，四人受傷。

據瞭解，死者是在被送入國大醫院後傷重不治。其餘四名傷者也被送入國大醫院。

(中時電子報)