台鐵勞資達共識 車長工時可望減少
台鐵產業工會成員不滿輪班制度，春節集體發起依法休假以示抗議，但台鐵局與交通部態度強硬，勞資對立陷入僵局；另一方面，台鐵局日前與台鐵企業工會就車長的車班工時，召開協商並達成共識，敲定每日工時從平均8小時降為6小時40分，每周指定一天為休息日，出勤將可依法給加班費，預計最快下周簽訂團體協約。
台鐵局9日與台鐵企業工會召開車班組工時協商會議，勞資達成2點共識，包括車班組乘務工作，每日平均工時以6小時40分鐘為原則，以及每週指定一天為休息日，休息日出勤工作可依《勞基法》規定發給8小時加班費。勞資最快能在下周簽訂團體協約，預計上路後，以月薪3萬6000元左右的員工來說，每月加班費可增加2800元。
台鐵企業工會表示，除車班工時降低、加班費將增加外，外界批評「血汗」的站務員3班輪班制，也已提出初步修改版本，2月底前將與台鐵協商。由於現行輪班制讓員工每天都被綁在車站，隔班間休息24小時當成休假1天，但因不少員工反映希望有一天完整休假，新的輪班制將讓站務員每月將有2天完整從0時到24時休假，加班時數則從60多小時降至44小時，與舊制比起來，薪水不會差太多。
台鐵局運務處長張錦松證實，車班工時初步達成共識，但還有相關程序要跑，預計下周會定案，至於會增加多少人事成本或是車次影響，目前還無法透露。此外，站務員的輪班制還有待協商，暫時無法透露。
(中時)
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