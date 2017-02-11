掛刑大識別證亂停車 警進一步偵辦

賓士車輛違停祥灝醫院門口。（葉書宏翻攝）

新北市中和區景平路祥灝醫院門口10日下午遭一輛賓士車輛阻擋，阻礙醫護人員進出，車前掛有「新北市刑警大隊」識別證、車內更有「執行公務」的牌子，民眾將照片上傳臉書社團，警方到場後了解，發現車輛登記在新店某裝修公司，將進一步了解識別證真偽、開單告發。

警方指出，刑大未發過類似識別證，將聯絡車主到案說明，賓士車輛違停於人行道已違犯道路交通管理處罰條例第56條，可處600元至1200元罰鍰。民眾將照片上傳臉書社團，引來網友們砲轟，痛批「難道有錢就可以任性，已經妨礙醫護救護進出。」

(中時)