紐約時裝週政治味濃 時尚圈也酸川普

時裝品牌設計師在紐約時裝週勇敢表達自己的政治立場，凱文克萊在秀場播放大衛鮑伊的歌曲「這不是美國」，1名墨西哥移民設計師更讓模特兒穿寫有「去你的牆」的內褲走秀。

「每日郵報」網站（MailOnline）報導，入主凱文克萊（Calvin Klein）不久的時裝設計師西蒙（Raf Simons），今天早上第1次在這個美國品牌發表他的系列作品。他在走秀開場和閉幕都播放大衛鮑伊（David Bowie）的歌「這不是美國」（This is Not America）。

新竄出的設計師品牌LRS Studio也明確表達政治立場，墨西哥出生的32歲設計師索里士（Raul Solis），讓模特兒穿上白色內褲，並在後面寫上「去你的牆」和「不要禁令，不要築牆」。

2015年從克麗絲汀迪奧（Christian Dior）跳槽到凱文克萊的比利時設計師西蒙說，他首度亮相的品牌系列概念是團結、接納和「不同的個人」，就像美國一樣。

在走秀開始前，他發送印有花樣的白色頭巾給看秀觀眾，來傳遞包容的訊息。走秀結束後，西蒙在後台說：「如果你有發聲權，就應該使用它。」

LRS Studio似乎也效法西蒙，當天下午索里士在內褲寫上「去你的牆」和「不要禁令，不要築牆」，將他的訊息明確傳達給總統川普。（譯者：中央社陳昱婷）1060211

(中央社)