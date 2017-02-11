台北書展裡擺市集，創意「Zine」大玩小誌

台北國際書展世貿一館角落的「青年創意出版區」的「Make a Zine」市集。（許文貞攝）

角落有一台專售Zine的自動販賣機。（許文貞攝）

可體驗活版印刷的Zine攤位「小本書」。（許文貞攝）

孔版印刷機（Risograph）到整點都會示範孔版印刷過程。（許文貞攝）

書展裡也可以逛市集？今年台北國際書展世貿一館角落的「青年創意出版區」的，有一群年輕人帶著自己的「Zine」（小誌）在擺攤，販售個人出版創作品。現場也展示孔版印刷機、活版印刷機，也提供許多不同類型的Zine讓民眾翻閱。甚至還有一台專售Zine的自動販賣機，看到喜歡的小誌，投幾個銅板就能輕鬆買到。

相較於內容面向廣泛的雜誌，Zine小誌的「小」，不只是因為主題偏向小眾，也因為採用與傳統出版印刷不同的方式，例如孔版印刷（Risograph）或活版印刷，可以小量出版作品，讓創作者能在短時間內實驗不同的創作方式，近年來十分受到歡迎。

策展人江家華和田田圈文創工作群成員龔維德，去年就曾合作舉辦Zine的市集活動。「這次公開徵選約45組攤位，分成三梯次在書展擺攤，鼓勵更多獨立創作者參與。另外也邀請15組藝術家創作Zine，放到自動販賣機販售。」

受邀為自動販賣機創作Zine的藝術家，有平面設計師、漫畫家、刺青藝術師等。「Zine專門販賣機光是書展頭兩天就賣出超過100本的Zine。」像是設計師蔡南昇和印刻主編丁名慶跨界合作的兩本Zine《一日》、《一刻》在第二天就銷售一空。金漫獎得主阮光民、米奇鰻，法國安古蘭漫畫節新秀獎入圍漫畫家覃偉的漫畫也都限量在販賣機販售。

「Zine最主要是降低出版門檻，讓創作者簡單印製作品，甚至能當名片用。」江家華表示，Zine源自歐美國家，最早在2001年瑞士就誕生了第一家專門出版Zine的獨立出版社「Nieves」。她2010年在歐洲唸書時，注意到有的書店開始會騰出角落來販售Zine，後來逐漸在歐美藝術圈流行。不只年輕創作者把作品做成Zine，藝術家也會用Zine來做實驗性高的作品。

Zine的內容也相當多元，有的以文字或攝影創作為主，有的是漫畫、插畫。源自日本的同人誌也可說是Zine的一種。如今Zine也不再只是實驗之作，像是參與擺攤的「小本書」、「三貓俱樂部」等創作者，都只以Zine的形式出版。

相較於傳統印刷，出版Zine常用的孔版印刷技術價格十分低廉，又能少量印製，還帶有特殊的手工質感。龔維德解釋，孔版印刷印製的方式類似傳統的影印機，但用的是油墨而非碳粉，同一張紙經過兩個顏色以上的油墨印刷，能產生特別的「疊色」效果。「紙張在重複印刷時，位置有時候會跑掉，反而形成一種特殊的手製粗糙感，十分受到創作者的喜愛。」

(中時)