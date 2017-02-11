禽流感疫情蔓延 宜蘭縣啟動應變機制

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宜蘭一家屠宰場攔截一批鴨隻，檢體確診為5N6及H5N2亞型高病原性禽流感，今擴大場區清潔、消毒。（宜蘭縣政府提供）

宜蘭縣因應禽流感蔓延啟動應變機制，將擴大消毒等防疫作為。（宜蘭縣政府提供）

花蓮玉里5日發現H5N6亞型高病原性禽流感個案，但在移動管制前，已有一批鴨隻送往宜蘭縣屠宰場屠宰，屠宰場攔截後宜蘭縣動植物防疫所採樣送驗，今天（11日）確診為H5N6及H5N2亞型高病原性禽流感。

宜蘭縣政府農業處表示，攔截後凍存的3787隻屠體判定為廢棄銷毀，也對該屠宰場場區徹底擴大清潔、消毒，並淨空24小時。衛生局對屠宰場的工作人員及防疫人員實施自主健康管理。

農業處表示，宜蘭縣除在蘇花公路設置檢疫站每日攔查消毒來往的運禽車輛外，己完成該屠宰場的全面淨空消毒作業，明日會針對半徑3公里內的禽場做全面性的訪視調查、擴大消毒工作，開立移動管制通知書限制家禽移動措施，並調查當日運禽車輛的流向做逆向性的追蹤，嚴格徹底執行防疫作為。

(中時)