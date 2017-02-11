壽山動物園慶元宵 假人遊戲＋旺來雞小提燈迷你遊行

觀光局長曾姿雯今到壽山動物園，陪同大小朋友挑戰假人拍片慶祝元宵。（柯宗緯攝）

今壽山動物園邀請大小朋友猜燈謎、提燈，慶祝元宵節到來。（柯宗緯攝）

眾期待的高雄燈會藝術節壓軸活動──萬人提燈大遊行與最後一場大港花火秀，今天晚間7點舉行，壽山動物園希望讓民眾提早感受元宵氣氛，當日下午1點舉辦主題月活動，配合二月主題「眼鏡凱門鱷」，只要身上有鱷魚相關造型，就可以領取最搶手的「旺來雞小提燈」。

另外還有配合元宵節的系列活動，包括壽Q家族帶你跳小雞嗶嗶舞、Fun星球姐姐講「元宵傳說」、旺來雞小提燈DIY、趣味燈謎搶好禮、鱷魚假人大挑戰及動物保姆Talking秀等豐富活動，為大小朋友帶來不一樣的元宵假期。

觀光局長曾姿雯表示，今年動物園設計了主題月活動，希望能更讓遊客透過每個月的教育推廣活動，更了解動物的特徵和習性，動物園也特別於今年推出第一本「Do you know me」動物集章冊，凡參與今年度動物園舉辦的教育推廣活動或成為動物認養人，就能免費領取動物集章冊。

同時，也歡迎動物認養人回娘家，憑認養卡或經園方認證就能領取，集滿點數就能兌換限量紀念品或參加好禮抽獎，相信可愛有意義的集章冊能吸引更多的遊客來訪及重遊，來壽山動物園體驗豐富多元的動物教育活動。

今年度動物園主題月教育推廣活動二月份主題為「眼鏡凱門鱷」，當日下午只要有鱷魚造型裝扮或身上有鱷魚彩繪圖樣、配件，報名參加提燈遊行活動，即可現場領取「旺來雞小提燈」乙個，共400個送完為止。

動物園也邀請有裝扮的大小鱷魚們，一起踩街到眼鏡凱門鱷魚區進行時下最流行的假人挑戰，透過童趣的1、2、3木頭人指令與眼鏡凱門鱷進行假人PK賽，完成挑戰後將獲得2017「Do you know me」動物集章冊，趣味的互動遊戲為本次元宵活動一大亮點，保育員也將講述眼鏡凱門鱷的生活習性等小知識，讓大小朋友更瞭解動物生態，達到寓教於樂的目的。

歡迎民眾來動物園享受美好元宵假期，更多活動資訊請上壽山動物園官網或壽山動物園臉書粉絲團查詢。

(中時)