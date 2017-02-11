珍本書拍賣，周夢蝶、三毛簽贈本引競標

周夢蝶簽贈友人的第二本詩集《還魂草》再版書引起競標。（茉莉二手書店提供）

三毛很少簽名，簽贈版十分稀有。（茉莉二手書店提供）

台北國際書展與茉莉二手書店合作，除了二手書區首度進駐書展，昨（11）日下午也舉辦「珍本古籍公益拍賣會」，拍賣50種古籍珍本，約有60人實際參與競標。其中茉莉的「鎮店之寶」《史記纂》、周夢蝶用毛筆簽贈的再版《還魂草》、三毛親自簽贈友人的一套三冊「三毛組曲」等都引起多方競標。最後售出37件珍本，總金額達223萬2千5百元，扣除相關成本之後，盈餘將全數捐贈家扶基金會。

這次拍賣中最引人注目的古籍珍本，是明代萬曆年間的套色本《史記纂》。這是中國版刻史上著名的「閔凌刻本」，印刷量推測數百本以內，現今存世數量不可考。這套書曾於2012年在上海博古齋拍賣會上拍出63萬2500元人民幣（約295萬元台幣）高價，立刻引起眾人競標，最後售出全拍賣會最高價85萬5000元。

除了古籍，名作家的簽贈本也是拍賣會中的焦點。這次拍賣的周夢蝶第二本詩集《還魂草》，雖然是再版書，但周夢蝶在書前以毛筆寫下近百字談及近況，還加上「風耳樓」書摘印，署名「慈照」，具史料價值，短時間就拍出14萬的高價。另一部引起競標的是「三毛組曲」《傾城》、《談心》和《隨想》。三毛鮮少簽名贈書，簽贈版書最後也拍出6萬元。

負責策畫的掃葉工房創辦人傅月庵表示，這次拍賣會除了做公益，也想凸顯紙本書的價值，活動算是很圓滿，但有一些珍本出乎意料地流標。「像是《印史拾遺》那套，我本來預估會超過100萬，沒想到卻流標。」負責擔任拍賣官的北京立體書博物館館長文自秀也指出，這次公益拍賣會的珍本的價格其實遠低於外界的價格，因此也有中國收藏家慕名特地前來參與。

(中時)