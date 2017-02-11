美加大逮捕力度 無證移民人心惶惶

我要評比

美國活躍人士及官員今天表示，美國總統川普承諾掃蕩無文件移民本週全力出擊，全美各地驅逐力道大增。

移民權倡議人士表示，美國移民暨海關執法局（ICE）逮捕人數暴增，包括拘押被視為驅逐順序低優先的人。川普上月簽署命令後，讓幾乎所有無文件移民都成為重要的驅逐目標。

美國移民暨海關執法局官員起初表示，本週的行動是例行公事，但移民暨海關執法局一名官員今晚和記者通話時，似乎牴觸先前說法，表示ICE加大執法力度，鎖定了數個城市。

眾議院議員卡斯楚（Joaquin Castro）表示，ICE德州聖安東尼奧（San Antonio）辦公室告訴他，德州南部和中部也被鎖定，以配合被稱為「交叉檢查」的行動。

這些行動若成為新常態，將令無證移民感到害怕。

工人保護計畫（Workers Defense Project）律師賈拉哈尼安（Stephanie Gharakhanian）告訴記者：「我們過去數週見到的執法規模前所未見。」

移民權團體草根領袖（Grassroots Leadership）也接獲約20個家庭來電。負責接聽電話的維權人士卡塞雷斯（Alejandro Caceres）告訴美國「哈芬登郵報」（Huffington Post）：「我幫他們和律師接上線，並且告訴他們別開門。」

其中一名致電者告訴卡塞雷斯，ICE人員帶領員警前來逮人。（譯者：中央社蔡佳伶）1060211

(中央社)