慶元宵 彰化花壇燈排遶境熱鬧滾滾

一年一度彰化花壇迎燈排活動今天登場，彰化縣長魏明谷等人扛著神轎，率領由紙燈籠製成的燈排從文德宮出發，祈求平安。

一年一度的彰化花壇鄉燈排文化節活動今天晚上進入重頭戲-燈排遶境活動，出席活動的貴賓除了魏明谷外，還有民進黨籍立法委員黃秀芳、花壇鄉長李成濟、民進黨籍彰化縣議員賴岸璋、林世賢以及花壇文德宮管委會主委王良峰等人。

在活動正式開始前，已經有不少民眾扶老攜幼在文德宮聚集，準備「湊熱鬧」，看著用10多個紙燈籠製成的燈排依序從文德宮出發，準備在花壇鄉內的白沙等村落遶境，而燈排遶境路線沿路的住家也擺出香案祭拜，祈求家戶平安健康。

魏明谷致詞時說，花壇鄉是茉莉花的故鄉，而每年到了元宵節，在北部有放天燈、南部有鹽水蜂炮，中部最有特色的就是花壇鄉的燈排遶境活動，由燈籠製成的燈排在花壇鄉的白沙坑地區遶境，祈求新的一年人人平安幸福健康，也希望藉此向上天祈彰化縣政府推動縣政順利。

彰化花壇鄉的燈排遶境活動從清朝時開始舉辦至今未中斷，而燈排起源自家住彰化白沙坑的曾維楨，考上了台灣第一位翰林，當地人引以為莫大的光榮，不過曾維楨伴思鄉心切，夜寐淚流。元宵節時，跟隨皇帝賞花燈時觸景傷情，遙想家鄉長輩。皇帝雖不允其辭官歸鄉，但顧及曾維楨孝心，下旨賜地方須以文德宮為中心，每逢元宵時節，大迎花燈，仿照京師之例，以娛樂曾維楨的伯父母，使其也能共享元宵佳節。1060211

(中央社)