張學友元宵攻蛋 4面台自豪背也不錯
「歌神」張學友今晚在台北小巨蛋開唱，應景祝元宵節快樂；挑戰4面台，要顧到每一面觀眾，他笑說，「只看到我背後也不好，雖然我背後也不錯」。
睽違5年，張學友推出全新「A CLASSIC TOUR 學友．經典」世界巡迴演唱會，今天起連3天及17、18、19日在台北小巨蛋唱6場，以全LED打造360度超立體4面台，每場1.3萬人朝聖。
開場張學友一身黑色西裝、頭戴禮帽，從黑膠唱盤造型舞台升起，率領24位舞者演唱「我和你」，舞台堆疊出蛋糕形狀，張學友唱到丟出禮帽，不時在華麗舞群間穿梭跳舞，就像百老匯音樂劇歌舞秀。
接著帶來「非常夏日」，張學友換穿黑色亮片裝，舞者穿上色彩繽紛舞衣，演唱會氣氛轉換成歡樂嘉年華，唱完張學友大喊「Thank you」及感謝舞者，並問全場「你們好嗎？」粉絲熱情尖叫回應。
唱完9首歌，張學友說，「台灣的朋友們，大家好嗎？元宵節快樂，有情人終成眷屬」，引起全場尖叫；今天是元宵節，也是巡演第50場，大家以為應該唱到很熟，「錯，也不知道什麼原因，一來就很緊張」，笑認「我是個很害羞的人」。
張學友表示，大家想說經典歌曲唱一遍不就得了，可是他非常倔強，不甘心隨便做個演唱會，還是選擇經典方法表現，希望大家看完能帶著愉快心情、充滿回憶離場。
55歲的張學友坦言這年紀做4面台較累，各面都要顧到，笑稱「只看到我背後也不好，雖然我背後也不錯」，逗笑全場；兩年前開始健身，他說，已過了脫衣服的年紀，還是希望有較好身材和大家見面。1060211
(中央社)
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