疑飲水不潔 中華自由車隊9人印度生病

中華自由車代表隊在亞洲自由車場地錦標賽摘下5銀1銅後，包括教練共有9人疑因飲水不潔引發腸胃病病毒感染，更有一名選手昨天整夜高燒不退，今天緊急送醫治療。

中華自由車代表隊領隊李莉加表示，可能是水土不服還有環境問題，從6日抵達印度後，陸續就有人頭痛和身體不適，之後也有人發燒、拉肚子，出現相關症狀的共有9人，包括教練和她本人。

到昨天最後一天賽事，總教練徐瑞德在選手比完最後一場賽事後也不支倒地，就地躺著休息。

李莉加指出，在委請香港代表隊的隊醫診斷後，認為選手疑似病毒感染。

其中來自台中市大甲高中的選手陳柏維，因連日比賽勞累，昨天更一連進行4場比賽，結束賽事後開始發燒，即使服藥後也不見改善，發高燒一整夜，因而今天由駐印度代表處官員陪同，送往新德里麥克斯超級專科醫院（Max Super Speciality Hospital）就醫，醫生建議住院。

經醫師化驗診斷，發燒、頭痛等症狀都是因腸胃病毒感染所致，可能是中華隊連日都飲用下榻五星級飯店提供的飲水，而非瓶裝水所致。

李莉加說，經過診治和吊點滴後，陳柏維狀況已經好轉，傍晚出院，明天可以和其他隊員一起返台。

駐印度代表處官員呼籲國人，來到印度務必注意飲水，最好飲用密封的瓶裝水。

另外，在這場賽事中，中華隊女小將邱聖芯9日在進行女子組全能賽項目時，也因澳門選手摔倒被波及，導致左上臂穿刺性骨折，雖經醫護處理，但邱聖芯仍覺痛楚不堪，因而在駐印度代表處協助下、回台灣就醫。1060211

(中央社)