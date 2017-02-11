中台灣元宵燈會 日本團隊震撼表演
今天是元宵節，雙主場的中台灣元宵燈會，晚上分別在台中公園及清水港區藝術中心兩地邀請日本團隊帶來傳統樂器與太鼓表演，吸引很多賞燈民眾前來同樂。
中台灣元宵燈會從5日起至19日在台中公園及清水港區藝術中心熱鬧展開，今天元宵節，日本青森縣與鳥取縣團隊分別在兩會場帶來傳統樂器與太鼓表演。
台中市副市長張光瑤前往台中公園與民眾同樂，他指出，台中觀光客人數持續成長，此次專程邀請日本團隊到台中表演，促進台日友好，更盼藉此提升台中的國際觀光能見度。
2017中台灣元宵燈會今年主燈以「鳳凰花開」為主題，台中公園主燈以金黃色系代表「鳳」，今晚元宵節吸引上千人一同賞燈，欣賞來自日本青森縣平川市的傳統表演團隊精彩演出。整點主燈秀時，現場絢麗光芒四射，民眾紛紛拿起手機拍照，直呼「好美！」。
清水港區藝術中心場主燈則以紅色系代表「凰」，與台中公園金黃色系的「鳳」遙相呼應，同樣吸引許多民眾前來觀賞。日本鳥取縣的太鼓表演開場時，震撼力十足，更讓民眾欣賞到一場國際級的精采表演，場面盛大。
觀光旅遊局表示，今晚6時開始，兩大燈區舉辦「做公益．拿好禮活動」，民眾只要攜帶今年1、2月份的發票2張，即可兌換摸彩券1張（每人限兌換1次），大獎包含電動機車、機票、手機等，邀請民眾賞花燈、做公益。1060211
(中央社)
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