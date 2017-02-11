馬來西亞高球賽 魏勒特準備終結冠軍荒

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馬來西亞錦標賽（Maybank Championship Malaysia）第3輪今天結束，英國高球選手魏勒特連兩天繳出67桿，暫居龍頭，領先第2名美國李浦斯基3桿，準備終結10個月來的冠軍荒。

台灣選手呂偉智打出3鳥、3柏忌的72桿，目前以3輪合計214桿並列54名。

29歲的魏勒特（Danny Willett）在最後1洞差點打下老鷹，拉開領先距離，不過他今天拿下6個博蒂，3回合累計200桿，使他明天進入最後1輪取得上風。

魏勒特去年4月摘下美國名人賽王冠後，迄今只在3場比賽打進前10名，最近一次是12月在香港公開賽並列第6。

世界排名15的他今年於阿布達比錦標賽（Abu Dhabi Championship）遭到淘汰，接著在去年封王的杜拜沙漠菁英賽（Dubai Desert Classic）並居第54名。

李浦斯基（David Lipsky）今天擊出68桿，共抓5隻小鳥，其中3隻是在標準桿5桿的洞，總桿數203桿。

法國選手李維（Alexander Levy）今天也交出67桿，以總桿數204桿排在第3，落後魏勒特4桿，還在可追趕的距離。1060211

(中央社)