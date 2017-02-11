台鐵勞資共識 乘務人員每日工時6小時40分

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台鐵企業公會和台鐵達成共識，為避免乘務人員休息日出勤工作加班時數衍生爭議，雙方同意每日工時以6小時40分計算，每週可指定一天為休息日。

不滿工作過勞，台鐵產業工會今年春節發起依法休假，另一個台鐵企業工會9日和台鐵達成2大共識，過勞問題可望有解。

台鐵企業工會今天表示，經勞資雙方協商，為避免乘務人員休息日出勤工作加班時數衍生爭議，雙方同意每日工時以6小時40分計算；休息日出勤依照勞基法第24條給付加班費。

台鐵企業工會補充，員工每週可指定一天為休息日，休息日和例假日可分開排定，並依照勞基法簽發加班費，但每週加班時數不得超過46小時上限。1060211

(中央社)