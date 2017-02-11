苗栗市𪹚龍之夜 萬炮齊發炸9龍炸旺新年
苗栗𪹚龍舉辦迄今超過20年，是苗栗市特有的元宵習俗，素有「北天燈、南蜂炮、東邯鄲、中龍」之稱，今年元宵適逢周六，苗栗市公所11日在經國路河濱公園舉辦𪹚龍之夜，現場火光四射、萬炮衝天，9尾神龍穿梭炮陣，現在觀眾也不畏寒流，期待新年越炸越旺。
客家習俗到元宵節前都算過年期間，從年初五開始就會陸續有龍隊遊走市區到商店拜年，也有店家選擇「包龍」，意即龍隊會在特定店家前舞動各式套路，而店家會準備數箱的鞭炮、排炮等往龍身上丟擲，當龍身、龍頭炸得越破爛，表示該店今年將大發利市。
苗栗市公所發展地方觀光旅遊，積極以龍文化造鎮，行銷苗栗客家傳統龍文化，昨晚河濱公園的𪹚龍之夜，苗栗市公所號稱「苗栗包龍最大場」，邀請9尾神龍輪番上陣，一起𪹚旺山城。雖然入冬最冷寒流來襲，但遊客不畏寒流早早到場卡位，現場幾乎塞爆。
活動先由霹靂𪹚龍及親子舞龍讓民眾體驗，隨後由台灣火舞歷屆冠軍的Scream火舞團表演火舞翔龍炫光秀揭開序幕，接著9尾神龍隊伍分三組接受2萬串火炮洗禮，鞭炮來自四面八方，龍身煙硝中忽隱忽現彷彿騰雲駕霧，氣勢磅礡。
苗栗市長邱炳坤表示，神龍遊庄護佑地方，這種信仰習俗一直是客家鄉親心中最重要的力量，市公所在20年前開始推動「苗栗𪹚龍」活動，如今已是客庄十二大慶典，也是台灣四大元宵活動之一，當年舞龍的年輕人，現在已經帶著自己的孩子來看𪹚龍，可能也有很多在場的龍主，當年還是拿龍身的男孩，現在已經能夠帶領龍隊，為傳承客家的文化努力。
邱炳坤說，苗栗市公所要感謝所有為𪹚龍文化付出與努力的朋友，也期許這項文化要永遠延續，另外，13日晚間9時起將於苗栗市五文昌廟舉辦化龍返天儀式後畫下句點，屆時將有6尾神龍參與化龍，也歡迎喜愛𪹚龍文化者可前往參與。
(中時)
關鍵字：苗栗市
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