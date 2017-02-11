金宇彬再來台 自爆運動腰傷

(中央社記者鄭景雯台北11日電)韓國男星金宇彬今天舉辦見面會，這次他帶專屬樂隊演唱主演韓劇「任意依戀」插曲「知道嗎」，以台語「大家好，我是金宇彬，見到大家就歡喜」向粉絲打招呼，還自爆運動腰傷。

金宇彬今晚睽違兩年三度在台會粉絲，1000多名粉絲在台北國際會議中心迎接他的到來。

他表示，前年來台時跟粉絲約定盡快再來，但因為接連拍了兩部作品來晚了，隨後他被主持人阿娟拱露肌，金宇彬自爆兩周前因運動傷到腰部，戴著護腰上場，聽到阿娟說，「男人的腰很重要」，忍不住當場羞笑了起來。

之後還演唱「任意依戀」插曲「知道嗎」，演唱前他自爆對嘴，「我每次唱自己的歌都太緊張，所以第一句先錄好了」，演唱中間拿著大白熊玩偶衝下台把幸運粉絲帶上台，並對著粉絲深情獻唱，引發全場尖叫聲。1060211

(中央社)