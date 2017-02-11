程建人：增強互信 盼兩岸恢復官方對話

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前外交部長程建人今天表示，推動兩岸關係發展，最根本是要從互信下手，希望兩岸恢復官方對話，改善目前「冷凍」的關係，繼續兩岸官方、民間往來。

中新社報導，「一帶一路」與桂台合作研討會11日在廣西南寧舉行。與會多名兩岸議題專家表示，希望兩岸加強互信，充分運用民間力量與平台深化兩岸合作。

台北論壇基金會創辦人程建人表示，「從去年開始，本是逐漸攀升的兩岸關係，好像停滯了，甚至有倒退的現象。」

他說，推動兩岸關係發展，最根本還是要從信任下手，希望兩岸官方恢復對話，推動兩岸關係和平發展。

海峽交流基金會前副董事長兼秘書長邱進益說，「民進黨當局應和大陸官方建立一個交流管道，要通過對話雙方才能達成共識，拒絕往來，兩岸官方交流的路就堵死了。」

他指出，未來兩岸關係健康發展，除官方層面，現有的民間往來也應加強，尤其要促進兩岸青少年互相了解、交流。

中國社會科學院台灣研究所副所長張冠華表示，新形勢下，兩岸經濟關係轉型升級過程中出現的新問題很可能放大，若兩岸政治僵局加上經濟利益衝突，消極的政治社會影響不容低估。1060211

(中央社)