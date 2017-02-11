菲律賓南部強震 至少6死126傷
菲律賓南部發生強震，造成至少6人喪生，數千人奪門逃出，以求安全，搜救人員今天挖掘瓦礫堆，拚命尋找生還者。
法新社報導，位於民答那峨島的蘇瑞高市昨晚發生6.5強震，當時許多人仍在睡夢之中，之後餘震不斷，居民懷著惴惴不安的心情，度過一整個晚上。
災難管理局官員戈廷加（Ramon Gotinga）表示，多數死者是被墜落的東西砸死的。
但他又說，1名長者因樓上塌落被埋在家中，儘管搜救團隊挖了一整晚，仍未能搶救成功。
戈廷加說，另1名80歲婦人死於心臟病。至少126人受傷，其中15人傷勢嚴重。
這場強震毀損一棟2層樓高的商場等多棟建築物，窗戶也被震碎，街上遍地碎片和大顆的石塊。
戈廷加還說，強震造成一座橋坍塌，兩座橋受損，機場跑道出現裂縫，班機被迫轉降其他機場。
1名居民告訴ABS-CBN電視台：「我還以為世界末日來臨，水泥路都裂開了。」
數千名受驚嚇的居民逃出家中，許多人往高地避難，擔心海嘯會襲擊有15萬2000人口的這座沿岸城市。（譯者：中央社陳昱婷）1060211
(中央社)
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