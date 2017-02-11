蔡依林秀金獎蛋糕片段被剪 《王牌對王牌》致歉

蔡依林《王牌對王牌》節目展示日前在英國得到金獎的翻糖蛋糕。（取自新浪微博＠蔡依林工作室）

浙江衛視《王牌對王牌》總製作人吳彤今天（11日）早上發微博向天后蔡依林及其粉絲致歉，表示昨天播出的節目中，原本要展示蔡依林千里迢迢從台灣送去的得獎蛋糕，但因節目太長，只好剪掉蔡依林秀自己得意作品的鏡頭，希望蔡依林的粉絲們諒解，並附上被剪掉的部分，滿足粉絲的渴知慾，也證明製作單位真的有錄影。

據了解，昨天播出的節目中，來賓除了蔡依林，還有謝霆鋒、蔡卓妍等人。日前蔡依林花8天親手製作的「夢露翻糖蛋糕」在英國的Cake International專業比賽中得到金獎，粉絲都想一賭這個得獎作品，因此，製作單位與蔡依林約好，要在節目中展示，並把片段剪輯在預告中，吳彤昨天中午也透過微博秀出蔡依林在節目介紹「夢露翻糖蛋糕」的照片，讓觀眾非常期待。

為此，蔡依林花了極大的心思，把蛋糕小心翼翼地從台灣運到北京，運送過程中，蛋糕還不慎受損，讓蔡依林、她的工作人員及粉絲都很心疼。

沒想到昨天節目播出時，完全看不到蔡依林的得獎作品，反而是以TFBoys成員之一的王源為主軸，讓蔡依林的粉絲十分不滿，認為製作單位不尊重藝人。

吳彤今早連發2則微博向粉絲致歉：「沒辦法播放所有藝人最完整的部分，我也代表欄目組也對一直守候電視機前的粉絲說聲抱歉，隨後我們會在花絮上網路上播放相關的視頻，希望粉絲們理解。」

(旺報)