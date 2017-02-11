陸查中藥飲片不合格 超過一半是板藍根

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我要評比

《華西都市報》報導，大陸國家食藥監局官方網站表示，經青島市食品藥品檢驗研究院等4家藥品檢驗機構檢驗，發現有46家企業生產的54批次中藥飲片不合格。食藥監部門已要求企業暫停銷售使用、召回產品，並進行整改。

在54批次不合格重要飲片中，28批次為板藍根、18批次為當歸，不合格項目包括二氧化硫殘留等原因。

(旺報)